Autostrade news, A9 Lainate Como Chiasso: chiusura Como Centro Dogana Chiasso e Lago di Como Como Centro

Chiusura Como Centro - Dogana Chiasso e Lago di Como - Como Centro per lavori di manutenzione a partire dalla sera di oggi, lunedì 6 novembre. Un nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia.

La società Autostrade in una nota scrive che sulla A9 Lainate - Como - Chiasso, per lavori di manutenzione, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne: Chiuso il tratto Como Centro - Dogana Chiasso verso la Svizzera e chiusa l'entrata dello svincolo di Como Centro verso Milano: - per due notti consecutive, con orario 22:00 - 05:00, dalle ore 22:00 di oggi, lunedì 6 novembre, alle ore 05:00 di mercoledì 8. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Como Centro, si dovrà proseguire sulla SP17 transitando da San Fermo della Battaglia, Monte Olimpino e Via Bellinzona, fino a raggiungere la Dogana di Ponte Chiasso. In alternativa, all'entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Fino Mornasco. Chiuso il tratto Lago di Como - Como Centro verso Lainate / Milano: - per due notti consecutive, con orario 22:00 - 05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 8 alle ore 05:00 di venerdì 10 novembre. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Lago di Como, si dovrà proseguire sulla SP17 transitando da Via Bellinzona, Monte Olimpino e San Fermo della Battaglia, con rientro sulla A9 allo svincolo di Como Centro verso Lainate. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Interessante sapere che Autostrade per l'Italia "è il maggior investitore privato del Paese con fino a 27 miliardi di euro di investimento per il potenziamento e il miglioramento di 1066 km di rete, ed è impegnata nella valorizzazione e sviluppo della conoscenza proponendosi come player di riferimento per know - how professionale in materia di gestione, infrastrutture, materiali e tecnologie, per le quali è leader mondiale grazie a strumenti come 'Tutor' e 'Telepass', che ha oggi 8 milioni di apparati in circolazione".