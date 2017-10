Autostrade news, A8 Milano Varese: chiusi gli svincoli di Legnano e di Busto Arsizio

Nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia. Chiusi gli svincoli di Legnano e di Busto Arsizio per lavori di pavimentazione nella notte tra il 19 e il 20 ottobre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica che sulla A8 Milano - Varese, per consentire il risanamento della pavimentazione, saranno effettuate le seguenti chiusure autostradali: - per una notte, dalle ore 21:00 di giovedì 19 alle ore 05:00 di venerdì 20 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le provenienze / direzioni (Milano e Varese). In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza; - per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 19 alle ore 05:00 di venerdì 20 ottobre, sarà chiusa, in modalità alternata, l'entrata dello svincolo di Busto Arsizio, sia verso Milano sia in direzione di Varese. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza (in entrata verso Milano) e la stazione di Gallarate (in entrata verso Varese). Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.