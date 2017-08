Autostrade news, A8 Milano Varese: chiusa l'uscita di Gallarate per lavori alle barriere di sicurezza

Una nuova notizia da Autostrade per l'Italia. Chiusa l'uscita di Gallarate per lavori alle barriere di sicurezza dalle ore 22:00 di lunedì 7 alle ore 06:00 di venerdì 11 agosto in modalità permanente.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano diffonde in una nota che sulla A8 Milano - Varese, dalle ore 22:00 di lunedì 7 alle ore 06:00 di venerdì 11 agosto, sarà chiusa, in modalità permanente (continuativamente) l'uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita di Busto Arsizio. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.