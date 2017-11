Autostrade news, A7 Serravalle Genova e A10 Genova Savona: modifica programma settimanale nelle ultime due notti

La società Autostrade in un comunicato avverte che è stata annullata la chiusura, prevista nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre, sulla A7 Serravalle - Genova, dell'allacciamento con la A10 Genova - Savona (per chi proviene da Milano ed è diretto a Savona) e, sulla A10 Genova - Savona, della stazione di Genova Aeroporto (in entrata verso Savona ed in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle - Genova). Confermate le chiusure, nell'ultima notte del programma settimanale, dalle ore 22:00 di venerdì 17 alle ore 06:00 di sabato 18 novembre, per lavori sul viadotto Polcevera e nella galleria Coronata Chi proviene da Milano sarà canalizzato obbligatoriamente verso l'uscita di Genova ovest e potrà eventualmente rientrare in autostrada a Genova Pegli, riprendendo l'itinerario originario. Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.