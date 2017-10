Autostrade news, A7 Serravalle Genova: chiuso l'allacciamento con la A10 Genova Savona; A10 Genova Savona: chiusa la stazione di Genova Aeroporto

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica in una nota che per lavori di riqualifica delle barriere laterali sul viadotto "Polcevera" e di risanamento della calotta nella galleria "Coronata", saranno attuati i seguenti provvedimenti di chiusura: - A7 Serravalle - Genova: chiuso l'allacciamento con la A10 Genova - Savona, per chi proviene da Milano ed è diretto a Savona, dalle ore 22:00 di domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 06:00 di venerdì 27 e dalle ore 23:00 di venerdì 27 alle ore 06:00 di sabato 28 ottobre; - A10 Genova - Savona: chiusa la stazione di Genova Aeroporto, in entrata verso Savona ed in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle - Genova, dalle ore 22:30 di domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 06:00 di venerdì 27 e dalle ore 23:30 di venerdì 27 alle ore 06:00 di sabato 28 ottobre. Pertanto, chi proviene da Milano sarà obbligatoriamente canalizzato verso l'uscita di Genova ovest e potrà eventualmente rientrare in autostrada a Genova Pegli, riprendendo l'itinerario originario. Aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi tramite: Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e Sky TG24; i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Aggiornameni continui anche su autostrade.it, Isoradio 103.3 FM, RTL 102.5, sui pannelli a messaggio variabile; sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.