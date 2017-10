Autostrade news, A7 Serravalle Genova: chiuso il tratto Serravalle Ronco Scrivia e le aree di servizio Valle Scrivia ovest e Giovi ovest

Chiuso il tratto SerraValle - Ronco Scrivia e le aree di servizio Valle Scrivia ovest e Giovi ovest per lavori di pavimentazione nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Una news da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale avverte che sulla A7 Serravalle - Genova, dalle ore 22:00 di martedì 24 alle ore 06:00 di mercoledì 25 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia, verso Genova, per lavori di pavimentazione. Di conseguenza sarà inibito l'accesso alle aree di servizio 'Valle Scrivia ovest' e 'Giovi ovest' situate all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente a Serravalle, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro sulla A7 alla stazione autostradale di Ronco Scrivia, verso Genova. Per le media e lunghe percorrenze, si potrà utilizzare la D26 - Diramazione Predosa - Bettole e quindi la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, per proseguire in direzione di Genova. Continue news sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare sui collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre).