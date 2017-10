Autostrade news, A7 Serravalle Genova: chiuso il tratto Ronco Scrivia Genova Bolzaneto

Chiuso il tratto Ronco Scrivia - Genova Bolzaneto per lavori di pavimentazione nelle due notti consecutive a partire dalla sera di oggi, 11 ottobre. Notizie da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale rende noto che sulla A7 Serravalle - Genova, per due notti consecutive con orario 22:00 - 06:00, dalle ore 22:00 di questa sera, mercoledì 11 ottobre, alle ore 06:00 di venerdì 13, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova, per lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Ronco Scrivia, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto. Per la concomitanza del divieto di transito per veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate nel tratto della stessa A7, compreso tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, si consiglia, a chi viaggia in direzione di Genova, per itinerari di media - lunga percorrenza, di utilizzare la D26 Diramazione Predosa - Bettole e quindi la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. Una curiosità storica, la società Autostrade ha origine nel 1950 quando l'IRI costituisce la "Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa" con l'obiettivo di partecipare, insieme ad altri grandi gruppi industriali, alla ricostruzione dell'Italia post bellica.