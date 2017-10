Autostrade news, A4 Milano Brescia: stanotte giovedì 19 ottobre regolarmente aperta l'uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni

Stanotte giovedì 19 ottobre regolarmente aperta l'uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni. Un nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano scrive in un comunicato che sulla A4 Milano - Brescia, è stata annullata la chiusura dell'uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Venezia / Brescia, prevista dalle ore 22:00 di questa sera giovedì 19 alle ore 05:00 di domani venerdì 20 ottobre. Continue news sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare sui collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre).