Autostrade news, A4 Milano Brescia: chiusura stazioni di Palazzolo, Ospitaletto, Rovato

Chiusura stazioni di Palazzolo, Ospitaletto, Rovato per lavori di pavimentazione a partire dalla sera di lunedì 23 ottobre. Notizie da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia diffonde in una nota che sulla A4 Milano - Brescia, per consentire lavori di risanamento della pavimentazione, saranno effettuate le seguenti chiusure autostradali: - per una notte, dalle ore 21:00 di lunedì 23 alle ore 05:00 di martedì 24 ottobre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Palazzolo, sia verso Milano sia in direzione di Brescia / Venezia. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: in entrata verso Milano: Ponte Oglio; in entrata verso Brescia / Venezia: Rovato; - per una notte, dalle ore 21:00 di mercoledì 25 alle ore 05:00 di giovedì 26 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto in entrata sia verso Milano sia in direzione di Brescia / Venezia ed in uscita per chi proviene da Venezia / Brescia. In alternativa, ci consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: in entrata verso Milano: Rovato; - in entrata verso Brescia / Venezia ed in uscita per chi proviene da Venezia / Brescia: Brescia ovest; - per una notte, dalle ore 22:00 di venerdì 27 alle ore 05:00 di sabato 28 ottobre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Rovato, per chi proviene da Venezia / Brescia. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Ospitaletto. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.