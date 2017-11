Autostrade news, A4 Milano Brescia: chiusura Milano Viale Certosa, Sesto San Giovanni e Cormano

Nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia. Chiusura Milano Viale Certosa, Sesto San Giovanni e Cormano per lavori quarta corsia dinamica a partire dalla sera di oggi, lunedì 6 novembre.

La società Autostrade in un comunicato scrive che sulla A4 Milano - Brescia, per lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne: chiusa l'entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa verso Brescia / Venezia: - per quattro notti consecutive, con orario 22:00 - 05:00, dalle ore 22:00 di questa sera, lunedì 6 alle ore 05:00 di venerdì 10 novembre; - per una notte, dalle ore 23:00 di venerdì 10 alle ore 06:00 di sabato 11 novembre. In alternativa si consiglia di seguire la segnaletica per A8 / Laghi in direzione di Varese, uscire allo svincolo Fiera e rientrare dal medesimo svincolo verso Milano, per poi proseguire seguendo la segnaletica per A4, in direzione di Brescia / Venezia; chiusa l'uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni, per chi proviene sia da Torino sia da Venezia / Brescia: - per una notte, dalle ore 22:00 di questa sera, lunedì 6 alle ore 05:00 di martedì 7 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita dello svincolo di Cormano (per chi proviene da Torino) o di Monza (per chi proviene da Venezia / Brescia); chiusa l'uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Venezia / Brescia: - per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 7 alle ore 05:00 di mercoledì 8 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita dello svincolo di Monza; chiusa l'uscita dello svincolo di Cormano, per chi proviene da Torino: - per tre notti consecutive, con orario 22:00 - 05:00, dalle ore 22:00 di questa sra, lunedì 6 alle ore 05:00 di giovedì 9 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita dello svincolo di Milano Viale Certosa. Aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi tramite: Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e Sky TG24; i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Aggiornameni continui anche su autostrade.it, Isoradio 103.3 FM, RTL 102.5, sui pannelli a messaggio variabile; sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.