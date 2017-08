Autostrade news, A26 Genova Voltri Gravellona Toce: chusa l'Area di Parcheggio borglio est tra Masone ed Ovada verso Gravellona

Una nuova notizia da Autostrade per l'Italia. Chusa l'Area di Parcheggio borglio est tra Masone ed Ovada verso Gravellona per lavori di manutenzione - dalle ore 08:00 del 7 alle ore 17:00 del 9 agosto in modalità permanente.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano diffonde in una nota che sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, dalle ore 08:00 di lunedì 7 alle ore 17:00 di mercoledì 9 agosto, sarà chiusa l'Area di Parcheggio Broglio est, situata nel tratto compreso tra Masone ed Ovada, in direzione di Gravellona Toce, per lavori di manutenzione. Aggiornamenti su "My Way" (canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (Android e iOS); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky); su Sky TG24, (ch 50 del digitale terrestre); sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in aree di servizio. Info in tempo reale chiamando il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.