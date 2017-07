Autostrade news, A16 Napoli Canosa: chiuso il tratto Candela Vallata verso Napoli per lavori di manutenzione

Nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia. Chiuso il tratto Candela - Vallata verso Napoli per lavori di manutenzione.

La società Autostrade in una nota rende noto che sulla A16 Napoli - Canosa, dalle ore 22:00 di questa sera lunedì 24 alle ore 06:00 di martedì 25 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Vallata, verso Napoli, per lavori di manutenzione. In alternativa, a chi è diretto a Napoli, si consiglia il seguente itinerario: dopo essere usciti obbligatoriamente a Candela, seguire le indicazioni per Bovino per poi immettersi sulla S.R. 1 in direzione di Bovino / Napoli e proseguire sulla S.S. n. 90, fino allo svincolo d'ingresso della stazione di Grottaminarda, da dove si potrà rientrare sulla A16 in direzione di Napoli. Continue news sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare sui collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre).