Autostrade news, A14 Bologna Taranto: chiuse le stazioni di Bologna Fiera e di Bologna Borgo Panigale

Notizie da Autostrade per l'Italia. Chiuse le stazioni di Bologna Fiera e di Bologna Borgo Panigale per lavori di pavimentazione dal 7 novembre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia diffonde in una nota che sulla A14 Bologna - Taranto, per consentire il risanamento della pavimentazione, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne: Bologna Fiera: - per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 7 alle ore 06:00 di mercoledì 8 novembre: chiusura dell'uscita della stazione di Bologna Fiera, per chi proviene dalla A1 e da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Bologna San Lazzaro o di Bologna Borgo Panigale sulla stessa A14 o anche l'uscita di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio. Bologna Borgo Panigale: - per due notti consecutive, con orario 22:00 - 06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 8 alle ore 06:00 di venerdì 10 novembre: chiusura dell'uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, per chi proviene sia dalla A1 (MIlano) sia da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o di Valsamoggia sulla A1 Milano - Napoli; - per una notte, dalle ore 22:00 di venerdì 10 alle ore 06:00 di sabato 11 novembre: chiusura dell'entrata di Bologna Borgo Panigale, verso la A1 e Ancona. Pertanto, sul Ramo Verde, chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, viene obbligatoriamente deviato sulla S.S. n. 9 Via Emilia, in direzione di Modena. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni autostradali di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o di Valsamoggia sulla A1 Milano - Napoli. Gli aggiornamenti sulla viabilità sono disponibili anche sul sito autostrade.it, su Isoradio 103.3 FM e su RTL 102.5, e come sempre attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. C'è anche un numero verde sempre attivo a cui risponde Autostrade, ed è il numero 840.04.21.21. Una curiosità. Autostrade per l'Italia è detenuta al 100% dalla holding di partecipazioni Atlantia quotata alla Borsa Italiana e con 3.020 km serve 15 regioni e 60 province italiane.