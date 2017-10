Autostrade news, A14 Bologna Taranto: chiusa l'entrata di Riccione

Notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade. Chiusa l'entrata di Riccione per lavori di pavimentazione nella notte tra il 25 e il 26 ottobre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia diffonde in una nota che sulla A14 Bologna - Taranto, dalle ore 22:00 di mercoledì 25 alle ore 06:00 di giovedì 26 ottobre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Riccione, verso Ancona, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Cattolica. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.