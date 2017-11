Autostrade news, A14 Bologna Taranto: chiusa Bologna Borgo Panigale

Nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia. Chiusa Bologna Borgo Panigale per lavori di pavimentazione nella notte tra il 17 e il 18 novembre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano comunica in una nota che sulla A14 Bologna - Taranto, dalle ore 22:00 di venerdì 17 alle ore 06:00 di sabato 18 novembre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sia verso la A1 Milano - Napoli in direzione di Milano, sia verso Ancona, per lavori di pavimentazione. Di conseguenza sul Ramo Verde chi proviene dalla Tangenziale di Bologna sarà obbligatoriamente deviato sulla SS9 Via Emilia. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio o di Valsamoggia sulla A1 Milano - Napoli. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.