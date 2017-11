Autostrade news, A13 Bologna Padova: chiusa l'area di servizio Castello Bentivoglio est

Notizie da Autostrade per l'Italia. Chiusa l'area di servizio Castello Bentivoglio est per lavori di pavimentazione nella notte tra il 7 e l'8 novembre.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia diffonde in una nota che sulla A13 Bologna - Padova, dalle ore 21:00 di martedì 7 alle ore 06:00 di mercoledì 8 novembre, sarà chiusa l'area di servizio 'Castello Bentivoglio est', situata nel tratto compreso tra Bologna Interporto ed Altedo, verso Padova, per lavori di pavimentazione. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.