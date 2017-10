Autostrade news, A12 Roma Civitavecchia: chiuso lo svincolo che dalla Roma Fiumicino immette sulla A12

Chiuso lo svincolo che dalla Roma - Fiumicino immette sulla A12 per lavori di pavimentazione nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Ancora una comunicazione di servizio da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano comunica in una nota che per consentire il risanamento della pavimentazione, sulla A12 Roma - Civitavecchia, dalle ore 22:00 di domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 06:00 di giovedì 26, sarà chiuso lo svincolo che dall'autostrada Roma - Fiumicino immette sulla A12 Roma - Civitavecchia, per chi da Fiumicino procede in direzione Aurelia. In alternativa si consiglia di proseguire sull'autostrada Roma - Fiumicino, uscire allo svincolo "Nuova Fiera di Roma", riprendere l'autostrada Roma - Fiumicino in direzione di Fiumicino Aeroporto ed immettersi, quindi, sulla A12 Roma - Civitavecchia in direzione Aurelia. Aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi tramite: Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e Sky TG24; i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Aggiornameni continui anche su autostrade.it, Isoradio 103.3 FM, RTL 102.5, sui pannelli a messaggio variabile; sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.