Autostrade news, A12 Roma Civitavecchia: chiusa l'entrata di Maccarese Fregene

Chiusa l'entrata di Maccarese - Fregene per lavori di pavimentazione nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Un nuovo comunicato per gli automobilisti dalla società Autostrade.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce le autostrade in Italia scrive in un comunicato che sulla A12 Roma - Civitavecchia, dalle ore 21:00 di giovedì 26 alle ore 05:00 di venerdì 27 ottobre, sarà chiusa l'entrata della stazione di Maccarese - Fregene, sia verso Roma sia in direzione di Civitavecchia, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Torrimpietra. Continue news ed aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare nei collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); nella App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre). Disponibile anche il sito autostrade.it, collegamenti su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attivi anche i pannelli a "messaggio variabile" e il network TV Infomoving nelle aree di servizio. Ulteriori info al call center Autostrade (840.04.21.21).