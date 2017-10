Autostrade news, A12 Genova Sestri Levante: chiusa La stazione di Genova Nervi

Chiusa La stazione di Genova Nervi per lavori di pavimentazione nelLa notte tra il 18 e il 19 ottobre. Una news da Autostrade per l'Italia.

La società Autostrade in una nota rende noto che sulla A12 Genova - Sestri Levante, dalle ore 22:00 di mercoledì 18 alle ore 06:00 di giovedì 19 ottobre, sarà chiusa la stazione di Genova Nervi, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le provenienze / direzioni (Genova e Sestri Levante), per lavori di pavimentazione. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Genova est o di Recco. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con il sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Il call center Autostrade al numero 840.04.21.21 è attivo.