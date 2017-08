Autostrade news, A1 Milano Napoli: tratto chiuso tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano per mezzo pesante in fiamme aggiornamento

Notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade. Tratto chiuso tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano per mezzo pesante in fiamme - aggiornamento riaperto il tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna. il personale di Autostrade assiste chi è fermo.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica in una nota che sull'autostrada A1 Milano - Napoli, alle ore 16, è stato riaperto il tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna e che permane la chiusura del tratto in direzione di Milano. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un mezzo pesante che all'altezza del km 113 mentre procedeva in direzione di Milano, dopo aver urtato la barriera spartitraffico, è andato in fiamme. Non si registrano feriti. Sul luogo dell'evento oltre al personale della Direzione 2° Tronco di Milano, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e i Vigili del Fuoco. A momento il traffico in direzione di Bologna scorre su due corsie con 4 km di coda mentre risulta bloccato in direzione di Milano dove si registrano 4 km di coda. All'uscita obbligatoria di Terre di Canossa in direzione di Milano invece sono 2 i km di coda. Per i clienti fermi in coda è stata attivata la distribuzione di acqua da parte del personale di Autostrade per l'Italia. Agli utenti che da Reggio Emilia sono diretti verso Milano si consiglia di uscire a Terre di Canossa e tramite la SS9 via Emilia rientrare a Parma.Per le lunghe percorrenze, agli utenti che da Firenze sono diretti verso Milano si consiglia di utilizzare la A11 in direzione di Pisa e tramite la A12 e poi la A15 raggiungere la A1. Continue news ed aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare nei collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); nella App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre). Disponibile anche il sito autostrade.it, collegamenti su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attivi anche i pannelli a "messaggio variabile" e il network TV Infomoving nelle aree di servizio. Ulteriori info al call center Autostrade (840.04.21.21).