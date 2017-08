Autostrade news, A1 Milano Napoli: tratto chiuso per mezzo pesante in fiamme tra Santa Maria Capua Vetere e l'allacciamento con la A30 in direzione di Napoli

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia rende noto che intorno alle ore 16:00 è stato chiuso sulla A1 Milano - Napoli il tratto tra Santa Maria Capua Vetere e l'allacciamento con la A30, in direzione di Napoli, a causa di un mezzo pesante che trasportava materiale elettrico in fiamme all'altezza del km 734,9. Sul luogo dell'evento, dove il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda all'interno del tratto chiuso, sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco. Sono inoltre intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 6° Tronco di Autostrade per l'Italia. E' stata attivata da Autostrade per l'Italia la distribuzione di bottiglie d'acqua agli utenti in coda. Per gli utenti in viaggio sulla A1 in direzione di Napoli si consiglia di uscire S. M. Capua Vetere, percorrere la SS700 e rientrare in A1 a Caserta sud, dove è possibile proseguire verso Napoli o verso l'allacciamento con la A30 per chi è diretto a Salerno. Per gli utenti in viaggio sulla A1 verso la Puglia è possibile in alternativa uscire a Caianello, percorrere la SS372 Telesina rientrare in autostrada in A16 a Benevento. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Interessante sapere che Autostrade per l'Italia "è il maggior investitore privato del Paese con fino a 27 miliardi di euro di investimento per il potenziamento e il miglioramento di 1066 km di rete, ed è impegnata nella valorizzazione e sviluppo della conoscenza proponendosi come player di riferimento per know - how professionale in materia di gestione, infrastrutture, materiali e tecnologie, per le quali è leader mondiale grazie a strumenti come 'Tutor' e 'Telepass', che ha oggi 8 milioni di apparati in circolazione".