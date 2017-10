Autostrade news, A1 Milano Napoli: riaperto il tratto tra Ceprano e Cassino in direzione di Napoli

Notizia per gli automobilisti dalla società Autostrade. Riaperto il tratto tra Ceprano e Cassino in direzione di Napoli.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale comunica che intorno alle ore 15:00, è stato riaperto sulla A1 Milano - Napoli il tratto compreso tra Ceprano e Cassino in direzione di Napoli, chiuso in precedenza a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 661.200. Nel sinistro, che ha visto il coinvolgimento di un'autovettura, una bisarca e un' autocisterna che ha disperso gasolio, due persone sono decedute. Sul luogo dell'incidente, dove sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale della Direzione 6° Tronco di Cassino, il traffico scorre su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta in direzione di Napoli, e su due corsie in direzione di Roma. Al momento (ore 15:25) si registrano tre chilometri di coda all'altezza di Pontecorvo e quattro chilometri all'altezza di Ceprano per via delle precedenti uscite obbligatorie in direzione di Napoli, e due chilometri di coda verso Roma. In alternativa, per gli utenti diretti verso Napoli, è possibile uscire a Ceprano percorrere la SS6 Casilina in direzione di Napoli e rientrare in A1 a Cassino. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con il sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Il call center Autostrade al numero 840.04.21.21 è attivo.