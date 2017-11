Autostrade news, A1 Milano Napoli: lavori di manutenzione viadotto Sassofreddo tra Orte e Magliano Sabina

Nuovo comunicato da Autostrade per l'Italia. Lavori di manutenzione viadotto Sassofreddo tra Orte e Magliano Sabina da lunedì 6 novembre.

Autostrade per l'Italia in una nota comunica che sulla A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina, dal km 492 al 493, a partire da lunedì 6 novembre e fino a martedì 5 dicembre, sarà presente un cantiere di manutenzione in entrambe le carreggiate, verso Roma ed in direzione di Firenze. L'intervento riveste particolare importanza in quanto utile per ripristinare le perfette condizioni del piano viabile in vista dell'imminente stagione invernale e consiste nella seconda fase del rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione, in corrispondenza del viadotto "Sassofreddo". Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza e per agevolare la circolazione, sono state adottate le opportune misure per contenere il più possibile la durata dei lavori. Durante il periodo di lavorazione saranno sempre garantite, in orario diurno, due corsie per ogni senso di marcia. Nel fine settimana i maggiori flussi di traffico potrebbero determinare tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare: - in direzione di Roma: venerdì e domenica tra le ore 14:00 e le ore 20:00 - in direzione di Firenze: venerdì tra le ore 15:00 e le ore 19:00, sabato tra le ore 09:00 e le ore 13:00 e domenica tra le ore 10:00 e le ore 13:00. In previsione di un possibile incremento dei tempi di attesa in corrispondenza dell'entrata della stazione autostradale di Orte, per chi è diretto verso Roma, si consiglia l'ingresso in A1 dalla stazione di Magliano Sabina. Per i soli veicoli leggeri che provengono da Terni e sono diretti verso Roma si consiglia di utilizzare i seguenti percorsi, i cui tempi di percorrenza sono stimati in circa 40 minuti: · dalla S.S. n. 675 uscire a San Gemini, seguire le indicazioni per Narni Scalo, percorrere la S.S. n. 3 ter in direzione Taizzano - Vigne di Narni - Otricoli - Magliano Sabina ed entrare in A1 alla stazione autostradale di Magliano Sabina. · dalla S.S. n. 675 uscire a Narni, proseguire verso Taizzano - Vigne di Narni - Otricoli - Magliano Sabina ed entrare in A1 alla stazione autostradale di Magliano Sabina. Per i veicoli leggeri che provengono da Viterbo e per i mezzi pesanti provenienti da Terni - Viterbo si consiglia di proseguire sulla S.S. n. 675 fino all'uscita di Orte, percorrere la S.P. n. 151 in direzione di Orte, seguire le indicazioni per Orte Scalo - Gallese - Borghetto lungo la S.P. n. 150 e successivamente immettersi sulla S.S. n. 3 Flaminia in direzione Magliano Sabina - Terni ed entrare in A1 alla stazione autostradale di Magliano Sabina. Le eventuali turbative alla circolazione saranno tempestivamente segnalate attraverso i pannelli a messaggio variabile presenti sulla A1 Milano - Napoli e sulla S.S. n. 675 Umbro - Laziale nel tratto del Raccordo Terni - Orte e tramite tutti i canali informativi disponibili.