Autostrade news, A1 Milano Napoli diramazione gallarate gattico: tratto chiuso tra l'allacciamento con la complanare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la rete autostradale in Italia comunica che poco prima delle 19.00 è stato chiuso sull'A1 Milano - Napoli il tratto compreso tra l'allacciamento con la complanare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna, a causa di un incidente tra un'autovetture e 4 mezzi pesanti avvenuto all'altezza del km 74. A causa dell'incidente una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'evento, dove sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari oltre al personale di Autostrade per l'Italia della Direzione 2° Tronco di Milano, il traffico circola su una sola corsia e si registrano 4 km di coda verso Bologna e 3 Km di coda in carreggiata opposta per curiosi verso Milano; inoltre si sono formati 5 Km di coda tra Piacenza Nord e l'allacciamento con la complanare di Piacenza verso Bologna a causa dell'immissione obbligatoria in complanare del traffico proveniente da Milano. E' in corso la distribuzione di bottigliette d'acqua tramite personale di Autostrade per l'Italia. Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna di utilizzare l'A4 per raggiungere Verona dove immettersi in A22 verso Modena quindi immettersi in A1 verso Bologna. Agli utenti già in viaggio sulla A1 si consiglia di uscire a Piacenza Nord, percorrere la Strada Statale 9 via Emilia verso Fidenza dove riprendere l'A1 verso Bologna. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità autostradale sono forniti anche con i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; con il sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Il call center Autostrade al numero 840.04.21.21 è attivo.