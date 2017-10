Autostrade news, A1 Milano Napoli: chiusura stazione di Parma. modificato l' orario dei lavori nell'area di parcheggio Fontanellato ovest

Autostrade per l'Italia in una nota comunica che nell'ambito dei lavori di manutenzione, sulla A1 Milano - Napoli, dalle ore 21:00 di venerdì 13 alle ore 06:00 di sabato 14 ottobre, sarà chiusa l'area di parcheggio 'Fontanellato ovest' situata nel tratto compreso tra Fidenza e l'allacciamento con la A15 Parma - La Spezia, verso Bologna. Autostrade per l'Italia ricorda, inoltre, che sarà chiusa, per cinque notti consecutive con orario 21:00 - 06:00, dalle ore 21:00 di lunedì 9 alle ore 06:00 di sabato 14 ottobre, la stazione di Parma, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: - in entrata verso Milano: Fidenza; - in uscita per chi proviene da Bologna: Terre di Canossa - Campegine. Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi Autostrade per l'Italia invita a seguire i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24. News anche sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per informazioni ulteriori si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.