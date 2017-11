Autostrade news, A1 Milano Napoli: chiusa La stazione di Parma

Notizie dalla società Autostrade. Chiusa La stazione di Parma per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza nella notte tra il 16 e il 17 novembre.

La società Autostrade in una nota scrive che sulla A1 Milano - Napoli, dalle ore 21:00 di domani, giovedì 16 novembre, alle ore 06:00 di venerdì 17, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: - in entrata verso Milano: Fidenza; - in uscita per chi proviene da Bologna: Terre di Canossa Campegine. Aggiornamenti in tempo sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diffusi anche con la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.