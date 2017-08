Autostrade news, A1 Milano Napoli: aggiornamento code per mezzo pesante in fiamme tra Capua e l'allacciamento con la A30

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce il sistema autostradale italiano comunica in una nota che sono particolarmente complesse le operazioni di spegnimento del mezzo pesante che si è incendiato intorno alle 15.30 sulla A1 Milano - Napoli, nel tratto tra S.M. Capua Vetere e l'allacciamento con la A30, all'altezza del km 734,9. Il mezzo incendiato è un autocarro che viaggiava in violazione del divieto di circolazione per mezzi pesanti - in vigore a partire dalle 8 di oggi - trasportando materiale elettronico all'interno di un camion frigo per eludere i controlli da parte della Polizia Stradale. Sul luogo dell'evento il traffico scorre su una delle tre corsie disponibili e si registrano 14 km di coda (ore 17.45). Per gli utenti che sono in viaggio sulla A1 verso la Puglia ancora a nord di Roma si consiglia in alternativa di proseguire sulla A24 Roma - L'Aquila, successivamente sulla A25 Torano - Pescara e infine sulla A14 verso Bari / Taranto. Per gli utenti che hanno superato la Capitale diretti a Napoli / Bari si consiglia in alternativa di uscire a Caianello, percorrere la SS372 Telesina e rientrare in autostrada in A16 a Benevento. Aggiornamenti su percorsi alternativi e viabilità si trovano "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; su autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM e al call center Autostrade al numero 840.04.21.21. Nei percorsi autostradali sono sempre attivi i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nella aree di servizio.