Autostrade news, A1 Milano Napoli Direttissima: chiusura dell'intero tratto

Chiusura dell'intero tratto per lavori di manutenzione nella notte tra il 9 e il 10 novembre. Una news da Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia in un comunicato avverte che dalle ore 22:00 di giovedì 9 alle ore 06:00 di venerdì 10 novembre, sarà chiuso l'intero tratto della A1 Milano - Napoli Direttissima, tra Località La Quercia (allacciamento con la A1 Panoramica) e località Aglio, in direzione di Firenze, per lavori di manutenzione. Nello stesso orario saranno chiuse le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola - Mugello, in entrata verso Firenze ed in uscita per chi proviene da Bologna. Inoltre dalle ore 21:00 di giovedì 9 alle ore 06:00 di venerdì 10 novembre, sarà chiusa l'area di servizio 'Nuova Badia ovest' situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa chi è diretto a Firenze dovrà percorrere la A1 Panoramica. Continue news sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono si possono trovare sui collegamenti "My Way" (in onda sul canale 501 Sky Meteo24); sulla App My Way (scaricabile gratuitamente dagli store Android ed Apple); su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, (anche su canale 50 del digitale terrestre).