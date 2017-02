Mercato auto: a gennaio 2017 immatricolazioni su anno più 10,2%

I dati del mercato auto riferiti da Acea, l'associazione dei costruttori europei.

"Parte bene il mercato europeo dell'auto nel 2017. A gennaio l'incremento delle immatricolazioni su base annua è stato del 10,2% per un totale di 1.170.220 unità, secondo quanto riferisce l'Acea, l'Associazione dei costruttori europei" fa sapere in una nota la Confcommercio.



L'ente di categoria descrive dunque: "In Italia l'incremento è stato del 10,1%, in Spagna del 10,7%, in Francia del 10,6%, in Germania del 10,5%. La crescita a gennaio del 10,2% in Europa (Ue + paesi Efta, cioè Islanda, Norvegia e Svizzera) è dovuta anche ai due giorni lavorativi in più nel mese."



"Tra i principali mercati c'è anche l'Italia (+10,1%), preceduta da Spagna (+10,7%), Francia (+10,6%) e Germania (+10,5). Il mercato automobilistico nel Regno Unito è cresciuto anche se in maniera più modesta, attestandosi al 2,9%. Tornando all'Italia, le immatricolazioni a gennaio sono state 171.556 contro le 155.851 di gennaio 2016" si riferisce in ultimo dall'associazione delle imprese.