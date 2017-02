Immatricolazioni auto: partenza sprint nel 2017, dice Confcommercio

"A gennaio la Motorizzazione ha immatricolato 171.556 autovetture, con una variazione di +10,08% rispetto a gennaio 2016, durante il quale ne furono immatricolate 155.851 (nel mese di dicembre 2016 sono state invece immatricolate 124.854 autovetture, con una variazione di +13,45% rispetto a dicembre 2015, durante il quale ne furono immatricolate 110.056). Nello stesso periodo di gennaio 2017 sono stati registrati 378.270 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di +1,09% rispetto a gennaio 2016, durante il quale ne furono registrati 374.184 (nel mese di dicembre 2016 sono stati invece registrati 397.212 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -5,10% rispetto a dicembre 2015, durante il quale ne furono registrati 418.545). A gennaio il volume globale delle vendite (549.826 autovetture) ha dunque interessato per il 31,20% auto nuove e per il 68,80% auto usate" si riferisce in un comunicato dalla Confcommercio.