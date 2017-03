Autostrada A14, Camerano (Loreto): crolla cavalcavia su auto, 2 morti

E' ceduta una struttura provvisoria a sostegno di un cavalcavia a Camerano, tra Loreto e Ancona Sud, nell'ambito dei lavori di ampliamento a tre corsie dell'A14. Il ponte è crollato ed ha schiacciato un'auto: due i morti.

L'Italia crolla a pezzi, letteralmente. Un cavalcavia è infatti è crollato sulla A14 all'altezza di Camerano (Ancona), tra Loreto e Ancona Sud, causando la morte di due persone, un uomo e una donna, che stavano transitando sotto il punto con la loro auto. Ci sarebbero anche due feriti, tra gli operai che lavoravano all'amplimento della carreggiata.



Autostrade per l'Italia informa quindi che "sulla A14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto tra Ancona sud e Loreto in entrambe le direzioni a causa del cedimento di una struttura provvisoria posizionata a sostegno di un cavalcavia, che era chiuso al traffico, nell'ambito dei lavori di ampliamento a tre corsie dell'A14".



Si specifica quindi che "all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda verso Ancona. Chi è diretto a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria di Ancona sud, dove si sono formati 2 km di coda a partire da Ancona nord, può rientrare in autostrada a Loreto, dopo aver percorso la Strada Statale 16 Adriatica per circa 15 km. Percorso inverso per chi procede in direzione di Ancona dove, in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Loreto, si sono formati 2 km di coda. A chi è diretto ad Ancona consigliamo di uscire a Macerata-Civitanova Marche, seguire la viabilità ordinaria e rientrare in A14 ad Ancona sud, a chi è diretto a Pescara consigliamo invece di uscire ad Ancona nord e, attraverso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Loreto. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli, poi la A24 Roma-Teramo e la A25 Torano-Pescara".