Auto: meno 6,8% immatricolazioni ad aprile, anche in Europa "effetto Pasqua"

L'Associazione dei costruttori europei riferisce il report sulle immatricolazioni ad aprile 2017 in Europa.

"Nel mese di aprile nell'Europa dei 28 più Paesi Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) sono state vendute 1.230.235 auto, il 6,8% in meno dello stesso mese del 2016" riferisce in una nota l'Acea, l'associazione dei costruttori europei.



L'ente di categoria segnala in conclusione: "Una flessione dovuta soprattutto al fatto che quest'anno Pasqua è caduta nel mese di aprile. Resta positivo il bilancio dei primi quattro mesi dell'anno: le immatricolazioni sono state 5.487.695, con una crescita del 4,5% sullo stesso periodo 2016. Nei principali Paesi europei il mercato ha registrato un calo: nel Regno Unito del 19,8%, in Germania dell'8%, in Francia del 6% e in Italia del 4,6%. Solo in Spagna si è registrato una crescita dell'1,1%. Nei primi 4 mesi dell'anno si registra una crescita in Italia (+8%), in Spagna (+6,1%), in Germania (+2,5%), in Francia (+2%) e nel Regno Unito (+1,1%)."