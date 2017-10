Auto: meno 2% nel mercato europeo, calo vendite in Inghilterra e Germania

L'associazione dei costruttori europei informa sulle immatricolazioni auto.

"Il mercato europeo dell'auto chiude in calo a settembre: le immatricolazioni nell'Europa dei 28 più Efta sono state 1.466.336, il 2% in meno dello stesso mese dell'anno scorso" informa in una nota l'Acea, l'associazione dei costruttori europei.

L'ente di categoria prosegue dunque: "Era da un anno che il mercato non presentava un segno negativo (-0,3% a ottobre 2016). Nei nove mesi dell'anno sono state vendute 12.026.194 auto, pari a una crescita del 3,6% sull'analogo periodo dell'anno scorso."



"Due dei cinque principali mercati sono in forte calo: Regno Unito (-9,3%) e Germania (-3,3%). Flessioni compensate dalle solide performance dei mercati italiano e spagnolo (+8.1% e +4.6% rispettivamente). Nei primi nove mesi dell'anno crescono Italia (+9%) - si descrive in ultimo -, Spagna (+6.7%), Francia (+3.9%) e Germania (+2.2%) mentre il Regno Unito registra un calo del 3.9%. Forte crescita dei nuovi Stati membri europei che crescono nel periodo del 13,8%."