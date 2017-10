Ponte di Ognissanti 2017: stangata alla pompa, aumenti per benzina e diesel

Rialzi alla pompa in occasione del ponte di Ognissanti. In un solo mese la benzina ha subito un ritocco alla pompa del +5,5% mentre i prezzi del gasolio si sono impennati del +7%.

Sarà una coincidenza ma ecco che in occasione di una ricorrenza arrivano gli aumenti, in questo caso alla pompa. Proprio in prossimità del ponte di Ognissanti, Quotidiano Energia informa che al servito il prezzo medio della benzina si è attestato a 1,652 euro (da 1,621 a 1,741 euro, no logo a 1,528) , mentre per il diesel il prezzo medio è di 1,513 euro (da 1,484 a 1,612 euro, no logo a 1,384).

Quindi, rispetto ad un anno fa gli italiani che decideranno di spostarsi in auto in occasione del ponte di Ognissanti spenderanno 7,5 euro e mezzo in più per il pieno di gasolio e poco più di 4,35 euro per il pieno di benzina.

Il problema è che "in un solo mese la benzina ha subito un ritocco alla pompa del +5,5%, mentre nello stesso periodo i prezzi del gasolio si sono impennati del +7%" denuncia in una nota il Codacons.