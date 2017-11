Commemorazione dei defunti: boom sui prezzi dei fiori, dice Codacons

Il Codacons commenta i rincari sui fiori in occasione del 2 novembre.

"Come ogni anno, in occasione della commemorazione dei defunti, i prezzi di fiori e piante subiscono un sensibile rincaro dei prezzi, e il mercato viene invaso da venditori abusivi con una presenza massiccia presso i cimiteri" denuncia in una nota il Codacons, che fornisce i numeri del fenomeno.

"Negli ultimi giorni le quotazioni dei fiori tipici del 2 novembre hanno subito un forte incremento presso i principali mercati nazionali di scambio. Per i Garofani i rincari raggiungono il +30,6%, per i Crisantemi il +22,6%, Ranuncoli +40,0%, Gigli +16,7%, Gladioli +16,7%, Fresie +23,7%, Anemoni +10,5%, Margherite +20,0% fino ad arrivare ai Lilium, per i quali le quotazioni sono in aumento del +80,6%" rivela in un comunicato l'associazione dei consumatori.



"Ma aumenti dei prezzi vengono segnalati anche presso i fiorai ubicati vicino ai principali cimiteri cittadini: in queste ore per un crisantemo si arriva a spendere anche 4 euro - si chiarisce infine -, con un costo per un mazzo di fiori da portare sulla lapide che raggiunge i 20 euro, e rincari che arrivano al +150% rispetto agli altri periodi dell'anno. Da segnalare poi la massiccia presenza di venditori abusivi in prossimità dei cimiteri - segnala il Codacons - un mercato illegale in continua crescita che danneggia il settore e l'economia italiana."