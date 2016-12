Germania: preparavano attentato in centro commerciale, fermati 2 fratelli kosovari

Appena tre giorni dopo la strage di Berlino, le forze speciali tedesche hanno arrestato a Duisburg due uomini sospettati di preparare un attentato in un centro commerciale di Oberhausen, nell'ovest della Germania. I sospetti sono due fratelli di 28 e 31 anni nati in Kosovo.

Secondo le autorità, non ci sarebbe alcuna connessione tra gli arresti di Duisburg e il 25enne tunisino Anis Amri, accusato della strage al mercatino di Natale di Berlino, in cui sono rimaste uccise 12 persone, e morto questa notte a Milano dopo una sparatoria con la polizia.

Le indagini della polizia teedesca proseguono per capire in quale stadio di preparazione fosse l'attacco e se siano coinvolte altre persone che potrebbero entrare ugualmente in azione.