Belgio: auto su folla ad Anversa. Terrorismo o emulazione?

A 24 ore dall'attentato di Londra, un uomo con la sua auto ha cercato di travolgere la folla sulla principale strada pedonale di Anversa, in Belgio.

Terrorismo o emulazione. A 24 ore dall'attentato di Londra, stamattina un uomo con la sua auto ha cercato di travolgere la folla sulla principale strada pedonale di Anversa. Per fortuna, non ci sarebbe stato nessun ferito. L'uomo, arrestato dalle autorità belghe dopo aver intercettato l'auto, sarebbe un 39enne di origine nordafricana ma di nazionalità francese e domiciliato in Francia.



Nel bagagliaio dell'auto, perquisito da un robot artificiere, sono state trovate alcune armi: un fucile, dei coltelli ed una tanica "contente un prodotto non ancora identificato". L'uomo arrestato sarebbe già noto alle forze dell'ordine per porto d'armi vietate.