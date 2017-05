Attentato Manchester: 22 morti al concerto di Ariana Grande. Campagna elettorale sospesa

Attentato al concerto di Ariana Grande. Mentre il pubblico defluiva verso l'uscita, un kamikaze ha fatto esplodere un ordigno artigianale causando 22 morti e un 50ina di feriti. La campagna elettorale per le elezioni politiche dell'8 giugno è stata sospesa.

Verso le ore 22:35 di ieri, c'è stata forte esplosione alla fine del concerto di Ariana Grande, attrice e cantante celebre per aver interprestato Cat Valentine nelle sit-com di successo di Nickelodeon "Victorious e Sam & Cat". Nel 2016 Ariana Grande pubblica il suo ultimo album, "Dangerous Woman" e la tappa al Manchester Arena fa parte del suo tour internazionale che toccherà anche l'Italia, a Roma il 15 giugno e a Torino il 17 giugno.



L'esposione sarebbe avvenuta nella zona biglietti dello stadio, mentre il pubblico defluiva verso l'uscita al termine del concerto. Stando al rapporto di questa mattina della polizia inglese, sono 22 i morti accertati e una 50ina i feriti. Sembra che l'attentatore abbia usato un "impianto esplosivo improvvisato", e che sia morto durante l'esplosione. L'identità del kamikaze non è stata ancora diffusa.

Su Facebook e Twitter, Ariana Grande si dice "distrutta" per quanto successo, aggiungendo: "Dal fondo del mio cuore, sono così dispiaciuta. Non ho parole".



La polizia indaga per terrorismo, e se tale matrice fosse confermata quello all'Arena di Manchester sarebbe il peggiore attacco terroristico su suolo britannico dal 7 luglio del 2005, quando a Londra quattro bombe furono fatte esplodere sui mezzi di trasporto pubblico causando la morte di 52 persone, più i 4 kamikaze.



La premier inglese Theresa May parla di "atto orribile", e in attesa di capire gli sviluppi dell'attentato la campagna elettorale per le elezioni politiche dell'8 giugno è stata sospesa "fino a nuovo avviso". Da mesi il MI5, il servizio di intelligence inglese, aveva impostato come "grave" il livello di minaccia, il secondo più alto, perché lo Stato Islamico sotto pressione militare in Iraq e Siria avrebbe potuto cercare di colpire all'estero.