Milano: ricoverato per intossicazione, forse preparava attacco chimico

Giallo nel milanese. Un uomo, un magrebino, si troverebbe infatti ricoverato in un ospedale di Milano in gravi condizioni. Inizialmente i medici hanno ipotizzato una semplice intossicazione, ma poi si sarebbe scoperto che l'uomo avrebbe inalato sostanze vietate alla vendita.



Si sospetta quindi che il magrebino stesse organizzando un attacco chimico, la lanciare forse proprio qui in Italia.



Accelerano quindi le indagini su possibili reti di matrice jihadista nell'hinterland milanese, soprattutto perché gli inquirenti non escludono che l'uccisione di Anis Amri, il presunto responsabile della strage di Berlino, possa essere vendicata da qualche estremista.