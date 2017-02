Roma: scoperte 21 truffe assicurative dal valore di 500mila euro

Dieci arresti a Roma per truffe ai danni delle assicurazioni.

"I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno sgominato un'associazione per delinquere ritenuta responsabile di aver creato ad arte 21 falsi sinistri di vario genere, tra il 2013 e il 2015, al fine di richiedere e ottenere indebiti risarcimenti dalle Compagnie Assicurative. I Militari, in esecuzione di Provvedimento Cautelare emesso dal gip del Tribunale di Civitavecchia su richiesta del pm, hanno arrestato 6 medici e 2 avvocati, e altri 3 medici sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di Presentazione alla polizia giudiziaria, tutti operanti tra Civitavecchia e Roma in strutture sia pubbliche che private" infomano in una nota dall'Arma.



"Agli indagati è stata contestata l'associazione per delinquere finalizzata ai reati di truffa - riferiscono in ultimo i Carabinieri -, falso di vario genere e sostituzione di persona. In corso numerose perquisizioni presso abitazioni, ospedali e strutture sanitarie private. Nei 21 casi di incidente fantasma erano state presentate richieste di risarcimento per oltre 500.000 euro, in gran parte già erogate dalle Compagnie Assicurative."