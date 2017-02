Stravincono ancora prime time I bastardi di Pizzofalcone

Ascolti Rai lunedì 6 febbraio 2016.

"Ancora un grandissimo risultato per l'ultimo appuntamento con la fiction 'I bastardi di Pizzofalcone' trasmessa su Rai1 ieri, lunedì 6 febbraio, che ha stravinto il prime time sfiorando i 7 milioni di spettatori" espongono in un comunicato dalla tv di Stato, nel pubblicati in dati degli ascolti.



"Sono stati esattamente 6 milioni 948 mila con il 26.78 di share. Uno straordinario successo per la fiction con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini cher ha realizzato nelle 6 puntate una media d'ascolto di 6 milioni 816 mila e il 26.18. La serata televisiva prevedeva su Rai2 il film d'animazione 'Monsters University' che ha registrato 1 milione 549 mila spettatori e uno share del 5.60. Su Rai3 il programma di Riccardo Iacona 'Presadiretta' ha fatto segnare 1 milione 293 mila spettatori e uno share del 4.88. In seconda serata si conferma vincente 'Porta a Porta' con 1 milione 445 mila spettatori e uno share del 12.47. Nella stessa fascia oraria bene su Rai3 'La grande storia' con 1 milione 100 mila e il 6.29" si prosegue.



Viene rivelato quindi: "Sempre su Rai3 da segnalare l'ottimo ascolto di '#Cartabianca' che ha realizzato 1 milione 545 mila spettatori e uno share del 10.05 e nell'access prime time molto bene 'Gazerbo social news' con 1 milione 628 mila e il 6.32."



"Sempre vincente nel preserale 'L'Eredità' con 5 milioni 591 mila spettatori e uno share del 26.75. Netta vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 805 mila spettatori e uno share del 38.93 e nell'intera giornata con 4 milioni 243 mila e il 37.54" si segnala in conclusione.