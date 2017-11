Sotto copertura - La cattura di Zagaria: bomm di ascolti per ultima puntata

Ascolti tv Rai lunedì 6 novembre 2017.

"Finisce con un grandissimo risultato di ascolti su Rai1 la serie 'Sotto copertura - La cattura di Zagaria'. La fiction con Claudio Gioè e Alessandro Preziosi ha superato ieri i 5 milioni, pari al 20.1 di share, e la puntata è risultata la più commentata delle quattro andate in onda superando le 18.500 interazioni (Twitter+Facebook)" espone in un comunicato la tv di Stato.



"Grande successo anche su Raiplay dove Sotto copertura ha registrato ad oggi oltre 1 milione e 800 mila media views. Su Rai2 i due episodi del telefilm 'Criminal Minds' hanno ottenuto rispettivamente 1 milione 332 mila spettatori (share del 4.7 per cento) e 1 milione 262 mila ascoltatori (share del 4.9 per cento) Molto bene su Rai3 'Report' che ha realizzato 1 milione 699 mila spettatori con uno share del 6.36 per cento" si prosegue.



"A seguire 'Enzo Biagi testimone del tempo', lo speciale dedicato al grande giornalista a 10 anni dalla scomparsa, è stato visto da 881 mila spettatori e il 4.9 di share. In seconda serata su Rai 1 'Che fuori tempo che fa' ha registrato 979 mila spettatori con l'8.26 per cento di share. Nel preserale 'L'Eredità' con Carlo Conti supera i 5 milioni di telespettatori (5 milioni 177 mila) con uno share del 23.63 per cento, mentre nell'access prime time 'Soliti ignoti' ottiene 5 milioni 723 mila e il 20.51 per cento di share. Da segnalare, in prima serata sulle reti tematiche, i due episodi de 'Il Trono di Spade' su Rai4, rispettivamente con 290 mila spettatori (1.02 per cento) e 271 mila (1.05); e il film di Rai Movie 'Vento di terre lontane' con 428 mila spettatori (1.6 per cento). Complessivamente le reti Rai conquistano la fascia del prime time con 10 milioni 46 mila spettatori e il 36.40 di share" si fa sapere infine.