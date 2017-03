Semifinale Coppa Italia vince prime time, buoni ascolti per #cartabianca

Ascolti Rai martedì 28 febbraio 2017.

"Grandissimo risultato per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Napoli trasmessa su Rai1 ieri, martedì 28 febbraio, che ha stravinto il prime time avendo ottenuto 8 milioni 90 mila spettatori e uno share del 29.20, segnando così il risultato più alto della stagione per la competizione" riferisce in un comunicato la tv di Stato, pubblicando gli ascolti.



Si espone in conclusione: "Oltre 16 milioni gli italiani raggiunti, che hanno guardato l'incontro per il 50% della durata complessiva. Molto bene su Rai Sport il programma di commento alla partita 'Zona 11 post meridiem' che su Rai Sport1 ha segnato 322 mila e l'1.90 e su Rai Sport2 412 mila e il 2.40. La serata televisiva prevedeva su Rai2 un nuovo appuntamento con 'Boss in incognito' che ha realizzato 1 milione 873 mila spettatori e uno share del 7.20. Su Rai3 '#Cartabianca' ha sfiorato il milione di spettatori (980 mila) e uno share del 4.20. Da segnalare nell'access prime time su Rai2 'Rai dire nius' con 1 milione 680 mila spettatori e uno share del 6.00 e su Rai3 'Gazebo social news' con 1 milione 537 mila e il 6.20. Vittoria delle reti rai in prima serata con 12 milioni 571 mila spettatori e uno share del 45.70 e nell'intera giornata con 4 milioni 196 mila e il 38.20.."