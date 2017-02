Sanremo 2017: le cover sfiorano share del 50%

Ascolti della terza serata del Festival di Sanremo 2017.

"La miglior terza serata di Carlo Conti e l'ascolto più alto dal 2011: sono stati 10 milioni 420 mila - riferisce in un comunicato la tv di Stato -, con uno share del 49.68 per cento, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la terza serata del 67° Festival della Canzone Italiana. La prima parte - dalle 21.19 alle 23.54 - ha fatto registrare 12 milioni 751 mila spettatori (share del 49.74 per cento)."



"La seconda parte - dalle 23.59 all'1.13 - è stata vista da 5 milioni 403 mila spettatori con uno share del 49.18 per cento. Il picco di ascolto è stato di 15 milioni 578 mila spettatori alle 21.52 - precisano quindi dalla Rai -, mentre quello di share è stato del 55.11 per cento all'1.12."



"Ancora bene il 'Dopofestival': la prima parte in onda dall'1.13 all'1.34, è stato visto da 2 milioni 291 mila spettatori con uno share del 41.03 per cento, la seconda - dall'1.43 all'1.59 - ha avuto un ascolto di 1 milione 350 mila e uno share del 34.31 per cento. 'Sanremo start', dalle 20.49 alle 21.14, è stato seguito da 9 milioni 544 mila spettatori (share del 33.97 per cento), 'Prima Festival' da 7 milioni 450 mila spettatori (share del 27.88 per cento). Ancora grande riscontro per il Festival" si prosegue negli ascolti.



Viene reso noto: "I video più visti nella giornata di ieri sono stati l'intera Seconda Serata del Festival con 229.000 media views e un tempo di visione medio di 49 minuti, L'esibizione di Francesco Gabbani (Occidentali's karma) con 102.000 media views e un tempo medio di visione di 2 minuti, l'intera Prima Serata del Festival con 93.000 media views e un tempo di visione medio di visione di 36 minuti."



Viene descritto dunque: "Nel prime time Rai1 è stata la rete più seguita con 12 milioni 085 mila telespettatori e il 42.54 per cento di share. Netto successo Rai, in prima serata, in seconda e nell'intera giornata. Nel prime time le tre reti Rai hanno ottenuto il 55.47 per cento di share con 15 milioni 758 mila spettatori. In seconda serata lo share Rai è stato del 58.25 per cento. Nell'intera giornata lo share Rai è stato del 46.34 per cento. Ascolti rilevanti per le trasmissioni di Rai1 dedicate al Festival. 'Uno Mattina' ha avuto il 20.27 per cento di share e 1 milione 079 mila spettatori. Sempre su Rai1 'La vita in diretta' è stata seguita nella seconda parte da 2 milioni 425 mila persone con il 17.78 per cento di share."



"Per quanto riguarda il prime time delle altre reti Rai - si fa sapere in conclusione -, su Rai2 'La notte di Voyager' ha avuto 586 mila spettatori con il 3 per cento di share, mentre su Rai3 il film 'Il fondamentalista riluttante' è stato seguito da 704 mila ascoltatori con il 2.59 per cento di share."