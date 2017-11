Ritardi Auditel su scontro Giletti-Fazio: indaghi Agcom, dice Codacons

Il Codacons sul ritardo dei dati Auditel del 12 novembre.

"Il ritardo nella pubblicazione dei dati Auditel relativi alla giornata del 12 novembre, quando peraltro si verificava il primo confronto tv tra l'ex conduttore Rai Massimo Giletti e un Fabio Fazio con ascolti in caduta libera, è un episodio grave sul quale deve indagare l'Autorità per le Comunicazioni" dichiara in una nota il Codacons.



«Chiediamo all'Agcom di fare chiarezza perché, indipendentemente dai motivi che hanno determinato i ritardi, la mancata pubblicazione dei dati Auditel crea un danno ad una moltitudine di soggetti - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ricordiamo infatti che attorno ai numeri sugli ascolti televisivi ruotano miliardi di euro di spot pubblicitari, e gli inserzionisti hanno tutto il diritto di conoscere nel minor tempo possibile i dettagli sull'audience dei vari programmi, per definire e modificare i propri investimenti».



«Le giustificazioni di Auditel non ci interessano né ci convincono, perché crediamo che sulla vicenda debba pronunciarsi l'Agcom dopo aver aperto un formale procedimento su quanto accaduto» conclude.