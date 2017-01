Rai stravice prime time con 45% di share: Che Dio ci aiuti batte Coppa Italia

"Grande giornata per gli ascolti Rai che stravince complessivamente il prime time con il 45.42 per cento di share pari a ben 12 milioni 657 mila spettatori. Nettissima vittoria delle reti Rai anche in seconda serata con 4 milioni 760 mila (share 38.76) e nell'intera giornata con 4 milioni 447 mila (share 40.10)" riferisce in una nota la tv di Stato.



Si evidenzia: "Su Rai1 ancora ottimi risultati per il secondo appuntamento della nuova stagione di 'Che Dio ci aiuti' che ha stravinto il prime time: in particolare il primo episodio ha raggiunto 5 milioni 790 mila spettatori (share 20.54) e il secondo 5 milioni 644 mila (share 24.03). Su Rai2 per il calcio la partita di Coppa Italia Milan-Torino ha incollato davanti al video complessivamente 4 milioni 447 mila spettatori con il 16.07 di share. Su Rai3 bene il film drammatico 'L'ottava nota' che ha registrato 2 milioni 36 mila spettatori e il 7.34 di share."



Si rende noto: "Da segnalare nel pomeriggio di Rai1 la seconda parte de 'La vita in diretta' con 2 milioni 123 mila e il 15.71; nel preserale sempre bene 'L'Eredità' con una media di 5 milioni 304 mila e il 25.06 e nell'access prime time 'Affari tuoi' con 4 milioni 389 mila e il 15.77. Alle 20.30 l'anteprima del video de 'Il conforto', il nuovo singolo di Tiziano Ferro con la partecipazione straordinaria di Carmen Consoli, ha interessato 4 mln. 277 mila spettatori con il 16.25 di share."



Viene comunicato infine: "Su Rai3 alle 18.25 bene '#Cartabianca' con 1 milione 545 mila spettatori e uno share del 9.78 e nell'access prime time 'Gazebo social news' con 1 milione 246 mila e il 4.93 Sempre grande attenzione per il Tg1 delle 20 seguito anche ieri da ben 6 milioni 144 mila spettatori e il 25.05 di share."