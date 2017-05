Quasi 7 e mezzo per il Maltese di Kim Rossi Stuart

Ascolti Rai lunedì 8 maggio 2017.

"Successo travolgente per il debutto della serie 'Maltese - il romanzo del commissario' in onda ieri lunedì 8 maggio in prima serata su Rai1, che segna il 30.25 di share e raccoglie 7 milioni 433mila telespettatori. - viene esposto in un comunicato della tv di Stato - Su Rai2 i due episodi della serie americana 'Hawaii Five-0' hanno registrato, il primo, 'Legami di sangue', 1 milione 153mila spettatori e il 4.23 di share, mentre il secondo, 'Trappola a Chinatown', 1 milione 181mila spettatori e il 4.71 di share."



"Su Rai3 'Report' ha ottenuto il 4.75 di share e 1 milione 220mila telespettatori. Sulla stessa rete nell'access prime time continuano a crescere gli ascolti di 'Caro Marziano' di Pif - si comunica dunque -, che raggiunge l'8.36 di share e sfonda la soglia dei 2 milioni di telespettatori (precisamente 2 milioni 23mila), mentre su Rai2 'Rai dire nius' segna il 4.13 di share e 1 milione 91mila telespettatori."



Si illustra infine: "'I soliti ignoti - Il ritorno' nell'access prime time di Rai1 ha totalizzato 5 milioni 506mila telespettatori e il 21.45 di share. In seconda serata su Rai1 sempre bene 'Porta a porta', che ottiene il 12.34 di share e 1 milione 95mila telespettatori, e su Rai3 'Fuoriroma', con il 4.97 di share e 702mila telespettatori. Si conferma vincente il preserale di Rai1 con 'L'Eredità', che segna 4 milioni 908 mila telespettatori (27.83 di share). Tra i canali specializzati si segnala su Rai4 in prima serata 'Alien legacy', con il 2.11 di share e 533mila telespettatori e su Rai Movie 'Hombre', con il 2.13 di share e 538mila telespettatori. Sempre su Rai4 il magazine in diretta 'Kudos - Tutto passa dal web' che ha debuttato ieri in seconda serata segna l'1.01 di share e 129mila telespettatori. Nettissima vittoria delle reti Rai in prima serata con 11 milioni 47mila spettatori e uno share del 42.42. Le reti Rai si aggiudicano anche la seconda serata con 4 milioni 581mila spettatori (share 38.06) e l'intera giornata con 3 milioni 782mila spettatori (share 38.31)."