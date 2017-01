Prosegue il successo di Domenica Live in day-time

"Ieri, domenica 22 gennaio 2017, le Reti Mediaset hanno registrato: in prima serata, 8.300.000 spettatori totali (31.30% sul pubblico attivo); in seconda serata, 3.352.000 spettatori totali (28.38% sul pubblico attivo); nelle 24 ore, 3.623.000 spettatori totali (30.59% sul pubblico attivo). Il Tg5 delle ore 13.00 si conferma al vertice dell'informazione con 3.412.000 spettatori (17.96% di share commerciale). L'edizione delle ore 20.00 è leader sul pubblico attivo con il 22.63% di share (5.029.000 spettatori totali)" rivela in un comunicato l'azienda di Cologno Monzese, pubblicando gli ascolti.



"Da segnalare in particolare: su Canale 5, 'Paperissima Sprint' è il programma più visto dell'access prime-time sul pubblico attivo con il 16.78% di share e 4.124.000 spettatori totali; a seguire, 'Il Segreto' ottiene 3.236.000 spettatori totali (10.25% di share sul target commerciale); in day-time, benissimo l'appuntamento con 'Domenica Live', leader di fascia dalle ore 17.08 alle 18.42, con: 'Domenica Live I pt'., 2.716.000 spettatori totali (16.75% share commerciale); 'Domenica Live II pt. 2.796.000 spettatori totali (16.96% share commerciale)'" prosegue Mediaset.



"'Avanti un altro!' è leader del preserale sul pubblico attivo con il 19.78% di share (3.819.000 spettatori totali); su Italia 1, in prima serata, il film con Nicolas Cage 'Outcast - L'ultimo templare' registra 1.640.000 spettatori totali e l'8.25% di share sul target commerciale; su Retequattro, in prime-time, il film con Bud Spencer e Terence Hill 'Nati con la camicia' segna 1.226.000 spettatori totali. Reti tematiche: Iris è la rete tematica free più vista della prima serata: il film con John Travolta e Jonathan Rhys Meyers, 'From Paris with Love' è visto da 398.000 spettatori con l'1.49% di share" continua il Biscione.



Si spiega in ultimo nella nota: "Premium Sport - Seria A - 21ª giornata: alle ore 12.30, ottima perfomance per 'Juventus-Lazio': 1.016.000 spettatori e una share del 5.35%; i match delle ore 15.00, realizzano un ascolto complessivo del 5.20% di share e 924.000 spettatori totali; in particolare, benissimo 'Diretta Premium', che supera la concorrenza pay con 615.000 spettatori e il 3.46% di share; in prima serata, il posticipo 'Roma-Cagliari' realizza 692.000 spettatori totali, pari al 2.58% di share."