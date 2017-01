Per "I Bastardi di Pizzofalcone" quasi 7 milioni di spettatori

"Ancora ascolti straordinari per la quinta puntata della serie 'I Bastardi di Pizzofalcone' che ieri su Rai1 ha vinto la prima serata con una media di 6 milioni 633 mila telespettatori e il 26.64 di share. Su Rai2 'Sbandati' - viene esposto in un comunicato della tv di Stato -, la striscia con Gigi e Ross, ha totalizzato 912 mila spettatori (share 3.22) e a seguire il film di animazione 'Monsters & Co' è stato visto da 1 milione 59 mila spettatori (share 3.90) Su Rai3 'Presa Diretta' è stata seguita da 1 milione 350 mila spettatori con il 5.21 di share."



"In seconda serata su Rai1 la puntata di 'Porta a Porta' ha raccolto 1 milione 250 mila spettatori e il 13.34 di share. Sempre molto seguita L'Eredità - si continua dunque -, che segna una media di 5 milioni 549 mila spettatori e il 26.73 di share, mentre nell'access prime time la striscia dedicata al Festival di Sanremo condotta da Federico Russo raccoglie una media di 4 milioni 145 mila spettatori con il 15,7 di share seguita da 'Affari Tuoi' con 4 milioni 237 mila spettatori e il 15.20 di share."



"Su Rai3 bene la striscia quotidiana di 'Gazebo social news', vista da 1 milione 535 mila spettatori con il 5.96 di share, e '#Cartabianca' con 1 milione 397 mila spettatori e il 9.02 di share. Tra le reti specializzate da segnalare Rai Yoyo nella fascia 18.00- 20.30 totalizza il 2.54 di share con un picco di 630 mila spettatori pari al 4.21 di share" si prosegue.



"Sempre bene l'informazione Rai: l'edizione del Tg1 delle 20.00 ha realizzato 6 milioni 260 mila spettatori e uno share del 25.29; quella del TG2 delle 20.30 ha segnato 2 milioni 214 mila e l'8.21 - si comunica infine -, mentre il TG3 delle 19.00 ha registrato 2 milioni 82 mila e l'11.16 e, a seguire, le edizioni della Tgr hanno segnato una media di 2 milioni 543 mila con l'11. 68. Netta vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 506 mila spettatori pari al 37,91 di share; in seconda serata con 4 milioni 687 mila spettatori (38.25 share) e nell'intera giornata con 4 milioni 92 mila (37.68 share)."