Per Dalida un altro successo: il film vince il prime time

Ascolti Rai mercoledì 15 febbraio 2017.

"Ottimo risultato per il film tv 'Dalida' trasmesso su Rai1 ieri, mercoledì 15 febbraio, che ha vinto il prime time avendo ottenuto 3 milioni 701 mila spettatori e uno share del 15.80. La serata televisiva prevedeva su Rai2 un doppio appuntamento con il telefilm 'NCIS': il primo episodio ha registrato 1 milione 724 mila spettatori e uno share del 6.40 e il secondo 1 milione 668 mila e il 6.70" si comunica dalla tv di Stato, nel pubblicare gli ascolti.



Si chiarisce quindi: "Su Rai3 la puntata del programma di Federica Sciarelli 'Chi l'ha visto?' ha segnato 2 milioni 245 mila spettatori e uno share del 10.40. In seconda serata si conferma vincente 'Porta a porta' con 793 mila spettatori e uno share del 12.00. Continua il successo nel preserale de 'L'Eredità' che ha raggiunto 5 milioni 245 mila spettatori e uno share del 25.80."



Viene diffuso in ultimo: "Da segnalare nell'access prime time su Rai1 'Affari tuoi' con 3 milioni 688 mila spettatori e uno share del 13.90; su Rai2 bene 'Rai Dire Nius' con 1 milione 644 mila e il 6.10 e su Rai3 'Gazebo social news' con 1 milione 339 mila e il 5.40. Vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 137 mila spettatori e uno share del 38.20; in seconda serata con 4 milioni 330 mila e il 37.60 e nell'intera giornata con 3 milioni 931 mila e il 37.50."